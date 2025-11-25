Amazon ще вложи 50 млрд. долара в центрове за данни за правителството на САЩ

Технологичният гигант Amazon Web Services ще инвестира 50 милиарда долара, за да разшири инфраструктурата си за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления за нуждите на правителството на САЩ. Планът включва изграждане на нови центрове за данни, които ще добавят 1.3 гигавата капацитет и ще дадат на федералните агенции по-бърз достъп до усъвършенствани AI технологии и инструменти.

Чрез Amazon Web Services държавните институции ще могат да използват хардуер от AWS и Nvidia, да обработват големи обеми данни и да изграждат собствени AI системи. Според компанията това ще ускори ключови дейности като киберсигурност и разработка на лекарства.

Amazon усилено увеличава капацитета си в надпреварата за AI – само през последната година е добавила 3.8 гигавата мощности в центровете си за данни. Разходите на компанията продължават да растат и се очаква да достигнат 125 милиарда долара за годината, с допълнително увеличение през 2026 година.