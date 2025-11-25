Търговците залагат срещу паунда преди Рийвс да огласи бюджета на Острова на 26 ноември

Финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс е изправена пред допълнителен натиск преди да внесе бюджета си на 26 ноември, тъй като търговците залагат срещу британския паунд, а анализаторите твърдят, че „няма добри новини“ и че Островът е в капана на „нединамична икономика“.

Финансовите пазари са се позиционирали решително срещу лирата стерлинг, като негативните залози надвишават значително оптимистичните позиции. Фирмата за финансови производни CME Group съобщава, че търговската активност с put-опциите, използвани за спекулации или защита срещу спад на валутите, е надхвърлила обемите на другия вид опции (call) със съотношение над четири към едно през миналата седмица.

Този скок на негативните позиции е белег на пазар, който е „добре позициониран за враждебен резултат“ за паунда, според Доминик Бънинг, ръководител на валутната стратегия за Г-10 в „Номура“.

Пазарните играчи се опасяват, че предложенията на Рийвс за повишаване на данъците с цел по-високи приходи, могат да навредят на и без това крехкия икономически растеж на Великобритания. Експертите са скептични за способността на финансовия министър да представи политики, които стимулират увеличението на БВП и същевременно тушират опасенията на инвеститорите за нивата на държавния дълг.

„Трудно е да се види как Рийвс ще постигне резултат, който изглежда оптимистичен за растежа на Обединеното кралство, по начин, който би благоприятствал паунда“, коментира Марк Даудинг – главен инвестиционен директор на звеното за инструменти с фиксиран доход в RBC BlueBay Asset Management. Той добавя, че потенциалното негативно отношение към бюджета може да окаже натиск върху ръководството на лейбъристкото правителство, което допълнително да подкопае британската парична единица.

Паундът неотдавна падна до най-ниската си котировка към еврото за последните повече от 24 месеца. А пазарната конфигурация на опциите с падеж в деня на бюджета в полза и срещу валутата показва, че търговците очакват фискалните планове на Рийвс да предизвикат слабост, а не печалби.

В 16.15 ч. българско време на 25 ноември паундът се разменяше срещу 1.3157 щ. долара – 0.4% дневен ръст.

Даудинг от RBC BlueBay Asset Management залага на обезценяване на стерлинга спрямо еврото и долара.

Последните разочароващи данни за растежа и падащата инфлация засилиха очакванията за понижение на лихвените проценти, което намалява привлекателността на валутата. Прогнозите на Службата за бюджетна отговорност (OBR) показват по-нисък растеж на БВП на Обединеното кралство през следващите пет години – поредният удар за Рийвс.

Някои инвеститори очакват мерки, които биха могли да потиснат ценовия натиск, включително потенциални намаления на ДДС върху разходите за енергия, което би могло да ускори понижението на лихвените проценти от „Банк ъф Ингланд“.

Лондонското Сити

„Не съм чул никой да съобщава добри новини за паунда или Обединеното кралство през последните три месеца“, отбелязва Стив Ингландер – ръководител на отдела за валутни анализи на „Стандард чартърд“. Той посочва лишената от динамика икономика на Великобритания, повишените държавни разходи и ограниченото генериране на приходи, предвид ангажиментите срещу повишаване на данъка върху доходите и ДДС.

Въпреки това, Камал Шарма – директор на валутната стратегия за Г-10 в „Банк ъф Америка“, смята, че бюджетът може да действа като „изпускателен клапан“ за лирата стерлинг, наричайки го „най-значимото бинарно събитие на годината за паунда“.

Рийвс ще представи изявление за бюджета пред Камарата на общините в 12:30 ч. на 26 ноември.