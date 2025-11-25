Кой е "по-ербап": Пеевски срещу Терзиев за паркинга около "Александър Невски"

Столичният градоначалник Васил Терзиев и лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отново започнаха словесна престрелка помежду си. Този път за паркинга около храм “Св. Александър Невски” и неговия свободен достъп за хората.

Първи с позиция, разпространена от партията му, излезе Пеевски, който призова Терзиев веднага да отвори паркинга за хората. По думите на народния представител, паркингът бил необходим на софиянци, за да могат да си паркират колите, когато ходят на църква, посещават Националната галерия “Квадрат 500” или пък Българската академия на науките.

“Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ПП-ДБ, “Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата “Св. Александър Невски”, призова той.

Реакцията на Васил Терзиев не закъсня, като във “Фейсбук” той коментира, че идеята наистина е добра, но с една “дребна” подробност – от Столична община не разполагали с ключа от паркинга. Заради това столичният кмет призова председателя на парламента Рая Назарян да издаде заповед, с която парламентът да освободи терена.

“Напълно подкрепям предложението паркингът до катедралния храм „Св. Александър Невски” да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там”, пояснява Терзиев.

Припомняме, че вчера от ДПС-НН отбелязаха, че ще атакуват в съда решението на Столичния общински съвет за двойното увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Делян Пеевски определи действията на Терзиев като „арогантна демонстрация срещу хората в София“. От своя страна Терзиев беше категоричен, че нищо няма да промени решението на Общинския съвет що се отнася до промените в паркирането.