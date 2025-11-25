Трима загинали, след като камион навлиза в насрещното на околовръстното на Пловдив

Късно снощи, след 22 часа, на кръстовището на околовръстното шосе на Пловдив и пътя за село Марково товарен автомобил навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници – мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност за живота, съобщава кореспондент на БНР.

Според предварителната информация товарният автомобил е бил управляван от 24-годишен шофьор,чиито проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Шофьорът на камиона е задържан за срок до 24 часа.

Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.