България е на второ място по загинали на пътя в ЕС за 2024 г.

Европейският парламент публикува проучване за смъртните случаи по пътищата на Европесйкия съюз. България е на челна позиция за най-високите нива на смъртност през 2024 г. – 74 смъртни случая на един милион жители, като пред нас са единствено Румъния със 78 на милион.

През 2024 г. по пътищата на Европейския съюз са загинали около 19 940 души, което е спад от 2% спрямо 2023-а. Макар тенденцията да е положителна, числата остават тревожни. От 2015 г., когато е отчетен пик от 24 358 жертви, се наблюдава постепенно понижение, но пътят към целта нулева смъртност остава дълъг.

Най-безопасни са пътищата в Швеция (20/милион души) и Дания (24/милион души), като средното ниво за блока е 45 смъртни случая на един милион жители.

Кои групи са най-уязвими?

Демографските данни показват, че мъжете са особено рискова група – през 2023 г. те представляват 77% от всички жертви на пътя.

Особено уязвими са и възрастните хора. Хората над 65-годишна възраст съставляват 31% от загиналите през 2023 г., въпреки че са едва 21% от населението. Делът им нараства спрямо 2019 г., когато е бил 28 процента.

Младите шофьори също се оказват непропорционално засегнати. Групата между 18 и 24 години формира 12% от смъртните случаи, въпреки че представлява само 7% от населението.

Какво прави ЕС, за да подобри безопасността?

През последните години Европейският съюз предприема редица мерки за ограничаване на жертвите на пътя и за по-добра хармонизация на стандартите за безопасност между държавите членки.

През март 2023 г. Европейската комисия предложи модернизиране на правилата за шофьорските книжки, включително възможност за въвеждане на забрана за управление на МПС в целия ЕС, ако една държава реши да отнеме книжка след тежко нарушение.

През октомври 2021 г. Европейският парламент одобри нови правила, които осигуряват по-добра защита за жертвите на пътнотранспортни произшествия.

През същата година евродепутатите приеха резолюция за европейската рамка на политиката за пътна безопасност, която включва мерки като ограничение от 30 км/ч в жилищни райони, нулева толерантност към шофиране в нетрезво състояние и по-високи стандарти за безопасност както на инфраструктурата, така и на превозните средства.