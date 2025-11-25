Проф. Александър Маринов: Българската политика захранва клиентели, истинската политика създава условия (част 2)

Пеевски няма дългосрочна стратегия и визия за нацията, смята Александър Маринов

Стефан Софиянски създаде модела на „коалицията на софрата“ – принципа, че мнозинството ще вземе повече, но и за останалите ще има. Сега брокерството е тотално.

Българските политици вече не се срещат със своите избиратели – движат се само в тесните среди на ентусиазирани привърженици, с режисура, сценарий и миманс. Това не е реалната действителност.

Много хора у нас живеят, затворени с тесен кръг от аспирации и амбиции – хапване, пийване, гръцкото крайбрежие, заплатата, евентуално нещо допълнително и толкоз. Този режим на съществуване на обществото не може да се поддържа дълго, защото не води до усъвършенстване на обществото. Усъвършенстването става чрез социална активност, не само изборна. Всичко това е умишлено насаждано и поддържано.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ политологът проф. Александър Маринов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Още от интервюто:

Има ли кормило в ръцете на Пеевски?

С експлозия или с имплозия ще приключи моделът на клептокрацията у нас?

Кои са полюсите в съвременния свят и в България?

Приключи ли епохата на идеологиите?

Какво е съдържанието на понятието елит?

Живеем ли в състояние на социален минимализъм?

Вижте първата част от интервюто с Александър Маринов

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ