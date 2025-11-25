Влоговете на домакинствата нарастват през октомври до 97.996 млрд. лева

В края на октомври депозитите на неправителствения сектор* са 153.004 млрд. лв. (69.7% от БВП**), като годишното им увеличение е 13.2%, колкоот беше годишното повишение и през септември тази година). Това показват данните от Българската народна банка.

В най-голям обем са влоговете на домакинствата и НТООД – общо 97.996 млрд. лв. (44.6% от БВП) в края на десетия месец. Те се увеличават с 13.8% спрямо същия месец на 2024 г. при 13.1% годишен ръст през септември.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 50.32 млрд. лв.

(22.9% от БВП) в края на октомври. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 10.7, а това означава, че има забавяне в темпа на спестовност на фирмите. Годишното повишение през септември беше с 12.9 процента.

Влоговете на финансовите предприятия нарастват с 31.3% на годишна база

през октомври при само 18.8% годишно увеличение през септември. Така в края на десетия месец парите в банките достигат 4.69 млрд. лв. (2.1% от БВП).

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

**При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).