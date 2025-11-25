Дан Дрискол ще обсъди с руска делегация в ОАЕ мирния план за Украйна

Министърът на Сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол пристигна в ОАЕ, за да се срещне с руски представители и да обсъди мирния план за Украйна, съобщава Financial Times. Според източници на изданието, той се е срещнал с руската делегация вчера вечерта (24 ноември) и е проведена няколкочасова среща, а разговорите ще продължат днес. CBS потвърждава разговорите в Абу Даби. Двама американски служители и два дипломатически източника потвърдиха тази информация. ТВ каналът отбелязва, че няма информация за останалите членове на американската делегация.

Според Financial Times, Дрискол ще се срещне днес и с Кирил Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната.

Миналата седмица Дан Дрискол, който според съобщения в медиите вече е назначен за нов специален представител на САЩ за Украйна, посети Киев. Той се срещна и с европейски представители, които по-късно в коментарите си в пресата определиха разговорите като „отвратителни“. ABC съобщи, че след разговорите с украинската делегация в Женева САЩ планират да проведат отделна среща с руската страна.

След разговорите на 23 ноември в Женева,

Вашингтон и Киев обявиха, че са разработили „усъвършенстван мирен план“.

Дрискол, водещ американската делегация на 20 ноември на среща в Киев, представи на Володимир Зеленски новия план на Вашингтон за разрешаване на конфликта. В неделя той присъства на двустранни консултации между САЩ и Украйна по този документ, които се проведоха в Женева.

CNN нарече срещите на Дрискол с руски представители основа за други контакти.

Планираните срещи на министъра на армията на САЩ Даниел Дрискол с руски представители в Абу Даби имат за цел да положат основите за бъдещи контакти на по-високо ниво. CNN съобщи това, позовавайки се на неназован американски служител. Той не уточни кой е част от руската делегация на тези преговори, но отбеляза, че Дрискол е най-високопоставеният представител на американската страна.

Не е известно дали представители на Русия, САЩ и Украйна са провели тристранна среща в Абу Даби или тези контакти са се състояли поотделно.

Британският външен министър призова Русия да „седне на масата за преговори“.

Британският външен министър Ивет Купър заяви, че трябва да се постигне „справедлив и траен мир за народа на Украйна“. Тя призова Русия да прекрати военните действия и да започне преговори за уреждане на спора.

„Разбира се, предстои много работа, но ключът е Русия сега да седне на масата за преговори, за да спре бомбардировките на Украйна“, каза министър Купър след вчерашната среща на европейските и украинските външни министри, цитирана от The Independent.

През ноември САЩ публикуваха план за прекратяване на военните действия в Украйна. Първоначалната му версия включваше 28 точки, включително ограничаване на броя на украинските войски и отказ от присъединяване към НАТО. Financial Times обаче съобщи вчера, че тези точки са намалени до 19. Според Bloomberg, новата версия изключва разпоредби за използването на замразени руски активи.