Болсонаро започва да изтърпява 27-годишна присъда за опит за преврат в Бразилия

Върховният съд на Бразилия нареди десният бивш президент Жаир Болсонаро да започне да изтърпява затворническата си присъда от 27 години и три месеца за заговор за преврат, след като загуби последните избори. Съдия Александре де Моранс постанови във вторник (25 ноември), че решението по делото е окончателно и че повече няма възможност за обжалване.

70-годишният Болсонаро беше признат за виновен в ръководене на престъпна конспирация с цел да попречи на неговия ляв съперник Луиз Инасио Лула да Силва да поеме властта.

Той ще започне да изтърпява присъдата си в килия на федералната полиция в столицата Бразилия, където беше задържан превантивно на 22 ноември, след като се опита безуспешно да свали електронната си гривна с поялник. На изслушване ден по-късно Болсонаро признал, че се е опитал да отвори електронния монитор на глезена си със запояващо устройство, докато „не дошъл на себе си“, показват съдебни документи.

Той твърди, че не е имал намерение да бяга и обвини „предизвикана от лекарства параноя“ за повредите по устройството.

Съдия Моранс постанови на 25 ноември да бъде осигурена постоянна медицинска грижа за Болсонаро, тъй като здравословното му състояние се влошава.

През септември, при произнасянето на присъдата за участие в заговор за преврат, съдиите от Върховния съд заявиха, че бившият президент е знаел за намеренията да бъдат убити Лула и неговият кандидат за вицепрезидент Жералдо Алкмин, както и за плановете за арест и екзекуция на Моранс, който води делото срещу него. Заговорът се провалил, тъй като не е получил подкрепата на командващите на армията.

Лула положи клетва без инциденти на 1 януари 2023 година. Но седмица по-късно, на 8 януари, хиляди привърженици на Болсонаро щурмуваха правителствени сгради в Бразилия. Силите за сигурност се намесиха и около 1500 души бяха арестувани.

Съдиите установиха, че метежниците са били подбудени от Болсонаро, чийто план, според тях, е бил армията да се намеси и да го върне на власт. Той беше лишен и от правото да заема публична длъжност до 2060 г. – осем години след края на присъдата му.

Бившият президент нарече процеса „лов на вещици“, целящ да го попречи да се кандидатира на президентските избори през 2026 година.

