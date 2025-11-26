Всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка от 120 лева

Правителството реши тази година коледни добавки да получат пенсионерите, чийто общ месечен доход от пенсии и добавки е до линията на бедност – 638 лева включително. Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви, че това са около 536 хиляди души, или приблизително всеки четвърти пенсионер. Размерът на добавката е 120 лева, а общият необходим ресурс възлиза на малко над 64 млн. лева. Гуцанов увери, че средствата са осигурени.

Министерството работи и по нов закон, който да регламентира по ясен и обективен начин коледните и великденските добавки – не само за пенсионерите, но и за други уязвими граждани. Идеята е да се отчита реалното материално състояние – например случаи, в които хора с ниски доходи по документи получават допълнителни приходи от наеми или земя. В изготвянето на законопроекта ще участва и Националната агенция за приходите, за да се гарантира максимална справедливост при насочването на помощта.

Като успех в социалната политика социалният министър изтъкна увеличението на минималната работна заплата, по-високите средства за втората година от майчинството и ежегодното осъвременяване на пенсиите по „швейцарското правило“. По думите му, проектобюджетът за следващата година е „най-социалният“, макар че „няма социален министър, който да не иска повече“. Той защити и нивата на заплатите в социалните агенции (1600–2100 лева), подчертавайки, че служителите там ежедневно работят с хора в тежки ситуации и не бива всички разходи да се слагат „под общ знаменател“.