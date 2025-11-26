Депутатите ще заседават на фона на два протеста

Днешният пленарен ден на депутатите ще бъде белязан от два протеста. Първият започва половин час преди началото на работата на народните представители. От ВМРО ще настояват за защита на правата на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония след нападението над Владимир Перев.

Вечерта, от 18.00 часа, „Продължаваме промяната-Демократична България“ организира протест срещу проектобюджета за следващата година. Преди това обаче, в 14.15 часа, пред сградата на парламента, ще бъде излъчено на голям екран заседанието на бюджетната комисия, която окончателно трябва да гласува план-сметката на ДОО и на НЗОК за 2026 година.

На този фон, депутатите трябва да решат дали да удължат с 14 години срока за регистрация на кладенците за лично ползване чрез промени в Закона за опазване на околната среда. Сегашният срок изтича на 28 ноември тази година, а предложението е той да бъде удължен до същата дата през 2039 година. Първоначално, на първо четене, беше одобрено удължаване само до 2033 г., но впоследствие срокът бе увеличен с още 5 години.

„Възраждане“ предлага собствениците на кладенци за лични нужди, които не са подали заявления, да бъдат освободени от регистрация, но комисията по околна среда отхвърли това. Не бе прието и предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за по-кратко удължаване – до 1 октомври 2028 година.

Програмата на парламента включва още първо гласуване на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и окончателно приемане на изменения в Наказателния кодекс, които криминализират управлението на нелицензирани домове за възрастни хора. Предвиждат се до 5 години затвор за лица, които предоставят такива услуги повторно в рамките на година след вече наложена глоба. За юридически лица, облагодетелствали се от подобна дейност, глобата ще бъде 100 хиляди лева.

Предвидено е още депутатите да разгледат ратификация на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за прекратяване на Договора между тях и насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

Заложено е и второто четене на промени в Наказателния кодекс, внесени от Министерския съвет.