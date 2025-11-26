РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тристранката ще обсъди дали държавата да поеме здравните осигуровки при майчинство и да бъдат ограничени бонусите в публичния сектор

Националният съвет за тристранно сътрудничество предстои да разгледа два важни законодателни пакета – промени в здравното осигуряване и в Кодекса на труда. Първото предложение, внесено от депутата Венко Сабрутев и народни представители от ПП–ДБ, предвижда държавата да поеме здравните осигуровки на майките през двете години майчинство.

В момента този разход се покрива от работодателите, което според вносителите създава допълнителна тежест за бизнеса и води до непряка дискриминация при наемането на млади жени. Новият модел би струвал около 17 млн. лева годишно, но според авторите средствата ще се компенсират чрез по-висока заетост и повече приходи в бюджета.

Втората група промени е в Кодекса на труда и е внесена от Божидар Божанов от ПП-ДБ. Тя цели да ограничи масовата практика за раздаване на бонуси в държавната администрация, съдебната система, регулаторите и държавните предприятия. Според вносителя няма основание за толкова щедро допълнително стимулиране, особено при ограничените ресурси на бюджета.

