Кабинетът решава за коледните добавки на пенсионерите

Днес се очаква окончателно да стане ясно какви коледни добавки ще получат пенсионерите, чиито доходи са под линията на бедност. В дневния ред на правителството е включено решение за отпускане на допълнителни средства от държавния бюджет към общественото осигуряване.

Според решението на Съвета за съвместно управление ще се изплатят по 120 лева на всички пенсионери, чийто общ доход от пенсии и добавки не надхвърля 638 лева – размерът на линията на бедност за годината. Това обхваща и получаващите минимална пенсия за стаж и възраст, която в момента е 630,50 лева.

По-късно днес бюджетната комисия в парламента ще разгледа на второ четене план-сметката на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Сред новите предложения има идеи добавките да станат регулярни – да се изплащат за Коледа и Великден, по 392 евро. Възможността това да бъде прието обаче изглежда минимална.