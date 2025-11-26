РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кабинетът решава за коледните добавки на пенсионерите

Министерският съвет ще обсъди промени в тарифите за ползване на републиканската пътна мрежа

Днес се очаква окончателно да стане ясно какви коледни добавки ще получат пенсионерите, чиито доходи са под линията на бедност. В дневния ред на правителството е включено решение за отпускане на допълнителни средства от държавния бюджет към общественото осигуряване.

Според решението на Съвета за съвместно управление ще се изплатят по 120 лева на всички пенсионери, чийто общ доход от пенсии и добавки не надхвърля 638 лева – размерът на линията на бедност за годината. Това обхваща и получаващите минимална пенсия за стаж и възраст, която в момента е 630,50 лева.

По-късно днес бюджетната комисия в парламента ще разгледа на второ четене план-сметката на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Сред новите предложения има идеи добавките да станат регулярни – да се изплащат за Коледа и Великден, по 392 евро. Възможността това да бъде прието обаче изглежда минимална.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени