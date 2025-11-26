Градският електротранспорт е превозил 85.3 млн. пътници през третото тримесечие

През периода юли – септември предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 83 506 000 пътници, или с 4.5% повече в сравнение с третото тримесечие на миналата година, съобщават от Националния статистически институт.

Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния и електроавтобусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в София.

Същевременно и извършената работа нараства с 9.1% и достига 492.4 млн. пътникокилометра.

Все повече градове у нас въвеждат този екологичен транспорт. В резултата на това България е в топ 10 на ЕС по внедряване на електрически автобуси в градския транспорт.

През третото тримесечие в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общо превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 18.6% до 36.93 млн. т, а извършената работа – с 9.2%, до 8.79 млрд. тонкилометра. Данните са предварителни.

С 14% пък се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление – с 10.7 на сто.