ЕК подготвя законодателство за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна

Европейската комисия е готова да представи правен текст за използването на замразените руски активи във връзка с войната в Украйна. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург. Тя подчерта, че ЕС не може да позволи единствено европейските данъкоплатци да поемат финансовата тежест на подкрепата за Киев и че блокираните руски средства трябва да бъдат част от решението, при стриктно спазване на международното право и правилата на отговорната юрисдикция.

Фон дер Лайен изтъкна, че бъдещето на Украйна е в Европейския съюз, като същевременно приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за намиране на изход от конфликта. Според нея всяко потенциално мирно споразумение трябва да гарантира сигурността както на Украйна, така и на Европа. Тя отбеляза и необходимостта от „траен и справедлив мир“, който не легитимира преначертаването на граници със сила и не оставя предпоставки за нови конфликти.

Сред основните принципи, очертани от председателя на ЕК, са защитата на украинския суверенитет, правото на страната сама да определя своето бъдеще и отказът от ограничения върху нейната отбранителна способност. Фон дер Лайен настоя, че мирът трябва да бъде устойчив и да стъпва върху силна европейска и трансатлантическа архитектура на сигурността.

Комисията поставя акцент и върху значителните финансови потребности на Украйна, включително в сферата на отбраната и възстановяването. Освен използването на руските активи, ЕС и НАТО ще имат ключова роля в прилагането на всяко бъдещо споразумение, включително в областта на санкциите и напредъка на украинската интеграция.

Председателят на ЕК обърна внимание и на съдбата на хиляди украински деца, отвлечени от Русия, отбелязвайки, че Европа няма да спре да работи за тяхното връщане. Тя посочи, че Москва не дава признаци за готовност да прекрати войната, поради което ЕС трябва да продължи да увеличава натиска и подкрепата за Киев.