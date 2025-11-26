РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕК подготвя законодателство за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна

ЕК подготвя законодателство за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна

Европейската комисия е готова да представи правен текст за използването на замразените руски активи във връзка с войната в Украйна. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент в Страсбург. Тя подчерта, че ЕС не може да позволи единствено европейските данъкоплатци да поемат финансовата тежест на подкрепата за Киев и че блокираните руски средства трябва да бъдат част от решението, при стриктно спазване на международното право и правилата на отговорната юрисдикция.

Фон дер Лайен изтъкна, че бъдещето на Украйна е в Европейския съюз, като същевременно приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за намиране на изход от конфликта. Според нея всяко потенциално мирно споразумение трябва да гарантира сигурността както на Украйна, така и на Европа. Тя отбеляза и необходимостта от „траен и справедлив мир“, който не легитимира преначертаването на граници със сила и не оставя предпоставки за нови конфликти.

Сред основните принципи, очертани от председателя на ЕК, са защитата на украинския суверенитет, правото на страната сама да определя своето бъдеще и отказът от ограничения върху нейната отбранителна способност. Фон дер Лайен настоя, че мирът трябва да бъде устойчив и да стъпва върху силна европейска и трансатлантическа архитектура на сигурността.

Комисията поставя акцент и върху значителните финансови потребности на Украйна, включително в сферата на отбраната и възстановяването. Освен използването на руските активи, ЕС и НАТО ще имат ключова роля в прилагането на всяко бъдещо споразумение, включително в областта на санкциите и напредъка на украинската интеграция.

Председателят на ЕК обърна внимание и на съдбата на хиляди украински деца, отвлечени от Русия, отбелязвайки, че Европа няма да спре да работи за тяхното връщане. Тя посочи, че Москва не дава признаци за готовност да прекрати войната, поради което ЕС трябва да продължи да увеличава натиска и подкрепата за Киев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.