Китайските износители са качили цените за военните доставки за Русия, което показва, че западните санкции свиват възможностите на Москва, установява проучване на Националната банка на Финландия (Suomen Pankki). По думите на западен служител, макар че биха искали да „отрежат“ руския военно-промишлен комплекс от неговите доставчици, „ограбването“ от страна на китайските компании е „доста добър резултат“.

Изследването показва, че макар Русия да е успяла да използва китайски доставчици, за да заобиколи западните ограничения върху продукция с потенциална военна употреба, вълната от санкции, наложени след пълномащабното нахлуване през 2022 г., е увеличила разходите на Кремъл. Цените на продуктите с контролиран износ, изпратени от Китай до Русия, са се увеличили средно с 87% между 2021 и 2024 г., според нов доклад на Института за развиващи се икономики (BOFIT) към Suomen Pankki, докато ценовият ръст за подобни стоки, изпратени на други места през същия период, е бил само 9 процента.

Авторите на анализа Иика Корхонен и Хели Симола са се съсредоточили върху основната пречка: търговията със стоки, изброени като „машини и механични уреди“ – категория, която включва голям брой артикули, определени като важни за развитието на военната индустрия. Те заключават, че санкциите „са ограничили технологичните възможности на Русия, като са направили вноса на критични стоки по-скъп“. В някои случаи увеличението на стойността на контролирания износ от Пекин към Москва е било обусловено изцяло от повишението на цените, а не от активизирането на търговските потоци. До 2024 г. вносът на китайски сачмени лагери в Русия е скочил със 76% от 2021 г. насам в доларово изражение. Но обемът на износа е спаднал с 13 процента през същия период.

Анализаторите са констатирали и значителен ръст на цените, начислявани на руските вносители на санкционирани стоки от Турция – с 25% до 55% в сравнение с други експортни артикули. Използвайки данни от 14 държави, експертите на Института за развиващи се икономики са изчислили, че средната цена на вноса в Русия, подлежащ на контрол за износителите, се е увеличила със 75% между 2021 и 2024 г., докато за останалия внос е останала непроменена.

Изследването установява, че въздействието на санкциите върху цените също изглежда се засилва, вероятно заради по-строгото им прилагане, позволило на експортните фирми да изискват по-високи надбавки от руските клиенти.

Облекчаването на ограниченията остава основната цел на Кремъл. В първоначалния мирен план от 28 точки, разработен от Съединените щати и Русия и представен миналата седмица на Украйна, пише, че „премахването на санкциите ще бъде обсъдено и договорено на етапи и за всеки отделен случай“.

Китай неизменно отрича да предоставя смъртоносни оръжия на Москва и заявява, че е против налагането на едностранни санкции, които пречат на бизнеса между китайски и руски компании.