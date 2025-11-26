Осигуряват над 17 млн. лева за детски градини, училища и спортни площадки

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството одобри да се отпуснат над 17.3 млн. лева за общините за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища, както и за ремонт на нови спортни площадки и физкултурни салони. Средствата са насочени и за инвестиционни проекти на общините Пловдив, Петрич и Марица, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет.

По програмата за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2025 г. са изпълнени проекти за 45 детски градини, по които са разкрити 2862 нови места. В 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

За периода 2024-2027 г. по същата програма са изплатени над 26 млн. лева, като два от започналите 92 проекта са приключили.

По Програмата са изградени още 22 физкултурни салона и 234 спортни площадки.

На заседанието си днес кабинетът одобри допълнителни над 2 млн. лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1755 деца от пет общини – Столичната община, Пловдив, Варна, Родопи и Аксаково.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 юли до 14 септември и те ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

