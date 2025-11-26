Nvidia се защитава в X след слухове, че Meta може да премине към чиповете на Google

Технологичният гигант Nvidia реагира необичайно остро на информацията, че Meta може да започне да използва AI чиповете на Google (TPU – термопластични полиуретанови чипове) вместо нейните. Новината разклати пазара – акциите на Nvidia паднаха, докато тези на Alphabet (компанията майка на Google) се повишиха благодарение на добрите оценки за новия модел Gemini 3.

Google вече предлага своите TPU чипове на външни фирми, което би засилило пряката конкуренция с Nvidia и доминиращата й роля на пазара на AI хардуер. В пост на платформата X от Nvidia пише: „Nvidia е цяло поколение пред индустрията – това е единствената платформа, която стартира всеки AI модел и го прави навсякъде, където се извършват изчисления.“

„Възхитени сме от успеха на Google – те направиха големи пробиви в AI и ние продължаваме да доставяме чипове за тях“, пише още.

Интересът към Google се засилва, защото новият модел Gemini 3 е обучен изцяло върху TPU, което поставя под въпрос твърдението, че GPU на Nvidia са незаменими. Ако Meta започне да използва TPU в собствените си центрове за данни, това може да намали зависимостта ѝ от Nvidia.