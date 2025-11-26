България и Китай имат потенциал за сътрудничество в автомобилния сектор

Перспективите пред автомобилния сектор в България са устойчиви, а индустрията ни е готова да затвърди страната като надежден и иновативен партньор в европейската автомобилна екосистема. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на бизнес форума „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“. Участие в него взеха над 50 български и китайски компании от сектора.

В изказването си заместник-министър Барбалов подчерта значителното развитие на автомобилната индустрия в България. „Над 75 хиляди души са заети в сектора, в повече от 350 компании. България е силно интегрирана в европейската автомобилна екосистема, като 80% от сензорите на всички европейски автомобили се произвеждат у нас“, изтъкна той.

Барбалов отбеляза и растящия интерес към инженерното образование, като в 23 университета в страната над 20 000 студенти се обучават в специалности, търсени от автомобилната индустрия.

Икономическият заместник-министър акцентира и върху стабилността и устойчивостта на българската икономика. „През третото тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 3.2% на годишна база и с 0.7% спрямо второто тримесечие по предварителни данни на Националния статистически институт. Това показва здрава макроикономическа рамка, която създава благоприятна среда за бизнес и инвестиции“, отбеляза Барбалов.

Той подчерта и стратегическото географско положение на страната и възможностите за привличане на инвестиции с висока добавена стойност.

„Българските фирми-подизпълнители, от своя страна, могат да предложат на чуждестранните инвеститори работна сила, която е доказано конкурентоспособна на европейския пазар висококвалифицирана и технологично подготвена“, изтъкна Барбалов.

Форумът бе организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Участие в него взеха председателят на БТПП Цветан Симеонов, Дай Цинли, посланик на Китай в България, Любомир Станиславов, главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Автомобилен клъстер България, както и Лиу Уъндзи, заместник-председател на Асоциацията на китайските търговци на автомобили.