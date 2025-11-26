Учени откриха изненадващ здравен риск, свързан с високо-протеинова диета

Ново проучване установи, че високо-протеиновата диета е свързана с по-висок риск от сериозни сърдечносъдови събития. Рискът е най-изразен при хора над 55 години, които имат 36% по-висок риск от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност или сърдечносъдова смърт. При възрастни под 55 години не е открита значима връзка между високия прием на протеин и сърдечносъдовия риск.

Протеинът напоследък се превърна в истинска „звезда“ в света на храненето. В социалните мрежи инфлуенсъри възхваляват високо-протеиновите диети като средство за всичко – от изграждане на мускули и отслабване до повишаване на енергията. Много хора вярват, че повече протеин означава по-добро здраве.

Истината е, че протеинът има ключови функции в тялото – подпомага изграждането и възстановяването на тъкани, подкрепя имунната система и осигурява по-дълго чувство за ситост. За спортисти често се препоръчва прием от 1,6–1,8 г/кг телесно тегло дневно. Но когато става дума за дългосрочно здраве, картината е по-сложна — а досега липсваше яснота как възрастта влияе върху тази връзка.

Ново проучване, публикувано в The Journal of Nutrition, Health and Aging, се стреми да запълни тази празнина. Изследователите анализираха данни от близо 20 000 участници, за да проучат как високо-протеиновите диети се свързват със сърдечносъдови събития и дали възрастта променя тази зависимост. Откритията може да ви накарат да се замислите два пъти, особено ако сте над 55 години.

Как е проведено проучването?

Това проспективно кохортно проучване използва данни от UK Biobank – голяма база данни с информация за здравето на над 500 000 души. Бяха включени 19 420 участници, попълнили поне един подробен хранителен въпросник между 2009 и 2012 година.

Участниците нямаха история на инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност или хронично бъбречно заболяване. Средната възраст е 54 години, като почти 73% са жени; половината са под 55 години, а другата половина – над 55.

„Висок прием на протеин“ е определен като 1,8 г или повече на килограм телесно тегло дневно – около 123 г протеин на ден за човек с тегло 68 килограма. Стандартните препоръки за повечето възрастни са 0,8–1,0 г/кг.

Основната цел беше да се проследят големи неблагоприятни сърдечносъдови събития: инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност и смърт от сърдечносъдови причини. Проследяването продължи средно 13,2 години. За да се намалят разликите между групите, изследователите използваха статистически метод за уравновесяване на фактори като възраст, пол, ИТМ, физическа активност и други.

Какво откри проучването?

За периода на проследяване са настъпили 967 големи сърдечносъдови събития.

След корекция за различни фактори:

Хората с висок прием на протеин имат 21% по-висок риск от сериозно сърдечносъдово събитие.

Високо-протеиновите диети са свързани с:

• 43% по-висок риск от сърдечна недостатъчност

• 50% по-висок риск от инфаркт

• 73% по-висок риск от сърдечносъдова смърт

• 39% по-висок риск от смърт по всякаква причина

Ключов извод:

Възрастта прави огромна разлика.

При участниците 55+ високият прием на протеин е свързан с 36% по-висок риск от големи сърдечносъдови събития.

При хората под 55 няма значима връзка между високия прием на протеин и риска.

Разбира се, проучването има ограничения: населението е предимно бяло, информацията за храненето е самоотчитана, а 36% от участниците са попълнили само един въпросник. А като наблюдателно изследване, то не доказва причинно-следствена връзка — само асоциация.

Какво означава това за ежедневния живот?

Ако смятате, че „повече протеин винаги е по-добре“, е време да преразгледате тази идея.

Учени предполагат няколко възможни механизма:

Високо-протеиновите диети увеличават нивата на аминокиселини с разклонена верига, свързани с възпаление и оксидативен стрес.

При разграждането на протеините се образува TMAO — вещество, свързано с атеросклероза, което се натрупва с възрастта.

Това не означава, че трябва да се страхувате от протеина – той остава жизненоважен за поддържане на мускулната маса и силата, особено с напредването на възрастта.

Но изглежда, че има горна граница, над която ползите намаляват – особено след 55 години.

Какво да направите?

Ако сте над 55 и приемате повече от 1,8 г/кг дневно, обсъдете с лекар или диетолог дали този прием е подходящ за вас.

За повечето хора са достатъчни 0,8–1,0 г/кг, а за по-възрастните понякога се препоръчват 1,0–1,2 г/кг.

Залагайте повече на растителни източници на протеин – бобови, ядки, семена – в комбинация с умерено количество животински протеин.

И помнете: протеинът е само един елемент от сърдечносъдовото здраве — физическа активност, здравословно тегло и контрол на кръвното налягане са също толкова важни.

Мнение на експерт

Ново проучване установява, че прием на 1,8 г или повече протеин на килограм телесно тегло дневно е свързан с по-висок сърдечносъдови риск – особено при хора над 55 години (36% по-висок риск от големи събития като инфаркт и инсулт). Откритията подсказват, че препоръките за протеин трябва да бъдат персонализирани според възрастта.

Ако сте над 55 и консумирате големи количества протеин, помислете да се консултирате с диетолог.

Четете още: Лилавите суперсъставки, които могат да помогнат за отслабване