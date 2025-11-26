РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Българският лекарски съюз недоволен от механизмите за определяне на заплати на младите лекари

От Българския лекарски съюз (БЛС) възнегодуваха срещу предложените в Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. механизми за целево финансиране на възнаграждения на лекари без придобита специалност и специалисти по здравни грижи в държавни и общински лечебни заведения, информират от техния пресцентър.

Според тях промените пораждат притеснения относно баланса и принципите на справедливост в системата, като напълно игнорират нуждите и усилията на младите кадри в здравеопазването. БЛС са на мнение, че и настоящата здравна система осигурява добри възможности за кариерно развитие след придобиване на специалност на лекарите в България.

Различието в подхода на финансиране създава усещане за несправедливост и напрежение между различните участници, ангажирани в процесите на здравеопазването и реално подменят установения модел за финансиране на болниците в страната, аргументират се те, настоявайки за по-достоен старт и подкрепа за младите специалисти във всички райони на страната.

Подобна политика не само ще осигури достойни условия за работа на медицинските кадри, но и ще гарантира кадрово териториално покритие за населението, допълват от Съюза.

Изявлението им идва на фона на протестите срещу бюджетите и по-специално този КТ “Подкрепа”, чиито искания бяха внесени в парламента. Исканията им са за ясен и устойчив механизъм за повишаване на заплатите в болниците, който да гарантира дългосрочен ръст на възнагражденията. Те настояват и за 20% увеличение на заплатите за служителите в спешната помощ, психиатричните болници, здравните инспекции, кръвните центрове, Националния център по обществено здраве, както и в редица други структури, финансирани от държавата.

