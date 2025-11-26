Откриха топлата вода за споделеното родителство

Най-сетне пробив в престъпната чугунена съдебна практика на безогледно лишаване бащите от децата и на децата от бащите! При заявено от двамата родители желание за възлагане на упражняването на родителските права, съдът да го одобри ако е в интерес на детето, прие на второ четене парламентарната правна комисия. Т. нар. съвместно упражняване на родителските права и задължения след развода, популярно като споделено родителство, е светлина в тунела от феминистки извращения на семейното ни „правораздаване“.

Промените в Семейния кодекс предвиждат още споразумение да е приложимо във всяко положение на делото за развод и за съвместно упражняване на родителските права и задължения, включително с посредничеството на медиатор. Така ще бъде преодоляно приетото през 2017 тълкувателно решение на Върховния касационен съд, според което при досегашната законова уредба споделеното родителство е възможно само при съгласие на родителите относно неговите параметри. Практически неприложима хипотеза, която гарантира вилнеещия от десетилетия тотален съдебен произвол и институционално насилие над бащите и децата.

Съгласно промените личните отношения ще може да се осъществяват и неприсъствено, включително чрез телефонни разговори, писма, електронни съобщения и други подходящи средства за комуникация. Родителят, при когото живее детето, ще е длъжен да съдейства на другия родител и своевременно да му предоставя информация, да го уведомява предварително и да представя съответен документ, когато определеният режим не може да се спази поради болест на детето, училищна заетост или друга основателна причина и трябва да бъде променен за определен ден, седмица или друг период от време. Все възможности, ползвани от майките за погазване оскъдния режим на контакти на децата с бащите, които безобразия съдебните изпълнители безучастно гледат.

В случай че обстоятелствата се изменят, включително при искане за промяна в местоживеенето на детето в друго населено място или в чужбина без съгласието на другия родител, при неспазване на режима за лични отношения, ограничаване на личните контакти на детето с другия родител и неизпълнение на задълженията, съдът по молба на засегнатия родител, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно ще може да измени режима на лични отношения и при необходимост да определи допълнителни мерки.

Системно възпрепятстване на определените лични отношения от родителя комуто са предоставени за упражняване родителските права, ще се смята за основание за изменение на постановения режим на лични отношения и е основание за постановяване на нови мерки. Съдът ще може да възложи на съответната Дирекция „Социално подпомагане“ да изготви доклад, въз основа на който да се прецени необходимостта от служебно образуване на производство за изменение на постановените мерки. Възрепятстването ще се смята за системно, когато е извършено повече от два пъти в период от една година.

В споразумението за развод по взаимно съгласие съпрузите ще може да се договорят и за пътувания на децата в чужбина и издаването на лични документи за това. Въвежда се легална дефиниция на понятието „пътуване в чужбина“ – всяко кратковременно напускане на територията на Република България, което не води до промяна на местоживеенето на детето в друга държава.

С промените се въвежда и ново основание за унищожаване на брака – ако е с непълнолетен. В този случай искът може да бъде подаден не по-късно от 6 месеца от навършване на пълнолетието, ако няма деца от брака и съпругата не е бременна.