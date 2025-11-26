Денят по диагонал – 26 ноември 2025 г.

Законопроектът за бюджет за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. бе приет на второ четене от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета за ДОО е предвиден да бъде 15.26 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет – 6.33 млрд. евро – за пенсии и добавки към тях, и парични обезщетения и помощи за сметка на държавния бюджет – 267.2 млн. евро, и за покриване на недостига от средства – 6.06 млрд. евро.

Правителството реши тази година коледни добавки да получат пенсионерите, чийто общ месечен доход от пенсии и добавки е до линията на бедност – 638 лева, включително. Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви, че това са около 536 хиляди души, или приблизително всеки четвърти пенсионер. Размерът на добавката е 120 лева, а общият необходим ресурс възлиза на малко над 64 млн. лева. Гуцанов увери, че средствата са осигурени.

Ще се появят нови партии. Съществуващите партии са хербаризирани и са приключили със своето съществуване. Отрязали са корените си и нямат никакъв шанс за регенерация. Рейтингът на президента е колкото сбора на рейтингите на всички политически лидери. Но това не е достатъчно за масова електорална подкрепа. За да се вдигне електорална вълна е нужна политическа организация и екип, идеология, програма. Нужен е и нов начин на общуване с хората.

Последните дни донесоха бързо раздвижване около американското предложение за прекратяване на войната в Украйна. Киев е приел „същността“ на плана на Съединените щати, Вашингтон спомена за „незначителни детайли“ за доработване, а руската делегация преговаря с американски представители в Абу Даби. Световни медии съобщиха, че САЩ водят тайни разговори с Русия и Украйна в Абу Даби. Министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол се е срещнал с руска делегация в понеделник, а на следващия ден е разговарял с началника на военното разузнаване на Украйна Кирило Буданов.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо. Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите, посочват от държавното обвинение.

Протестът на Медицинската федерация към КТ „Подкрепа“ завърши с решение исканията им да бъдат внесени официално в Народното събрание. Медицинските специалисти се събраха пред парламента с настояване за ясен и устойчив механизъм за повишаване на заплатите в болниците, който да гарантира дългосрочен ръст на възнагражденията. Те искат и 20% увеличение на заплатите за служителите в спешната помощ, психиатричните болници, здравните инспекции, кръвните центрове, Националния център по обществено здраве, както и в редица други структури, финансирани от държавата.

Директорът на Националния икономически съвет на Белия дом Кевин Хасет е смятан от съветници и съратници на президента Доналд Тръмп за фаворит за следващия председател на Федералния резерв (ФЕД), твърдят запознати с въпроса лица. Търсенето на нов лидер на щатската централна банка, който да смени Джеръм Пъуъл, навлиза в последните си седмици. С Хасет, Тръмп би имал близък съюзник, когото стопанинът на Белия дом познава добре и на когото има доверие, в независимата по закон институция, допълват пожелалите анонимност източници.