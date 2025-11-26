РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фонд на фондовете избира посредник за инструмента „Фонд за технологичен трансфер“

ФнФ инструмент Фонд за технологичен трансфер

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ). Инструментът е подкрепен със средства от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ще бъде инвестиран публичен ресурс в размер на 57 млн. евро, от които 9.43 млн. евро под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП). От бъдещия фонд мениджър се очаква да вложи собствени средства, както и да набере допълнителен ресурс от частни инвеститори.

Фондът за технологичен трансфер представлява специализиран финансов инструмент, който чрез дялови и квази-дялови инвестиции в комбинация с БФП ще участва в създаването и развитието на компании, с цел комерсиализация на резултатите от научни изследвания,

Целта на Фонда за технологичен трансфер е да спомогне за осъществяване на връзка между наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите от университети, технологични паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към превръщането на техните научни постижения в устойчив бизнес. Инструментът ще създава добри практики в сферата на инвестициите в развойната дейност. Особено внимание ще бъде отделено на дейността на Фонда извън Югозападния регион на страната.

Инвестиционният период е до 31 декември 2029 г., а срокът на фонда ще бъде 10 години,

с възможност за удължаване до 1+1 години.

При избора на посредник, с основна тежест при оценката ще бъде опитът в дялови инвестиции, включително такива в технологичен трансфер, както и в сътрудничество с научно-изследователски организации. От екипите се очаква да предложат високо ниво на експертиза, която съчетава изследователски и инвестиционен опит.

Заявления за участие се приемат до 24 март 2026 г., 23:59 часа.

Обявлението за обществената поръчка e публикувано на 26 ноември 2025 г. в Официален вестник на Европейския съюз, като пълната документация е достъпна в системата ЦАИС ЕОП в профила на купувача на следния линк: https://app.eop.bg/today/524329

