Фонд на фондовете избира посредник за инструмента „Фонд за технологичен трансфер“

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ). Инструментът е подкрепен със средства от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ще бъде инвестиран публичен ресурс в размер на 57 млн. евро, от които 9.43 млн. евро под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП). От бъдещия фонд мениджър се очаква да вложи собствени средства, както и да набере допълнителен ресурс от частни инвеститори.

Фондът за технологичен трансфер представлява специализиран финансов инструмент, който чрез дялови и квази-дялови инвестиции в комбинация с БФП ще участва в създаването и развитието на компании, с цел комерсиализация на резултатите от научни изследвания,

Целта на Фонда за технологичен трансфер е да спомогне за осъществяване на връзка между наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите от университети, технологични паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към превръщането на техните научни постижения в устойчив бизнес. Инструментът ще създава добри практики в сферата на инвестициите в развойната дейност. Особено внимание ще бъде отделено на дейността на Фонда извън Югозападния регион на страната.

Инвестиционният период е до 31 декември 2029 г., а срокът на фонда ще бъде 10 години,

с възможност за удължаване до 1+1 години.

При избора на посредник, с основна тежест при оценката ще бъде опитът в дялови инвестиции, включително такива в технологичен трансфер, както и в сътрудничество с научно-изследователски организации. От екипите се очаква да предложат високо ниво на експертиза, която съчетава изследователски и инвестиционен опит.

Заявления за участие се приемат до 24 март 2026 г., 23:59 часа.



Обявлението за обществената поръчка e публикувано на 26 ноември 2025 г. в Официален вестник на Европейския съюз, като пълната документация е достъпна в системата ЦАИС ЕОП в профила на купувача на следния линк: https://app.eop.bg/today/524329