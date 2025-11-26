Лилавите суперсъставки, които могат да помогнат за отслабване

Чували ли сте за жени, които използват лилавите суперсъставки за отслабване? Напоследък „purple peel“ (лилава кора) набира популярност благодарение на вирусни реклами на добавка, съдържаща лилав пигмент, която обещава да топи мазнини по-добре от диета или упражнения.

Както може да се досетите, тези твърдения са силно преувеличени. Всъщност доказателствата от изследвания върху хора „са много ограничени и не подкрепят обещанията за отслабване, които много добавки правят“, казва д-р Холи Уайът от Университета на Алабама, автор на Losing the Weight Loss Meds. Така че първата добра новина е, че можете да си спестите парите. А има и още добри новини.

Когато разговаряхме с д-р Уайът и други експерти, научихме, че противовъзпалителните лилави съединения, открити в храни като горски плодове и цвекло, наистина могат да улеснят отслабването, ако се използват правилно. „Казвам на пациентите си да ядат всички цветове на дъгата, но да наблягат на синьото и лилавото“, казва д-р Хектор Перес, експерт по затлъстяване. Оказва се, че естествените лилави съединения – наречени антоцианини – правят удивителни неща за здравето ни и „подпомагат контрола на теглото по начини, по които добавките не могат“.

Какво всъщност представлява лилавата кора?

Най-концентрирани в корите и ципите на някои от най-полезните супер храни, „антоцианините са естествени пигменти, които придават на горските плодове, гроздето, червеното зеле и други тъмно оцветени растителни храни техните червени, сини и лилави нюанси“, обяснява д-р Уайът. Те действат като антиоксиданти, които изпращат важни сигнали към клетките и подобряват здравето от глава до пети.

Например няколко малки изследвания показват, че редовната консумация на богати на антоцианини плодове подобрява паметта и когнитивните способности при възрастни хора. А голямо проучване на Харвард с над 93 000 жени установи, че тези, които приемат най-много антоцианини, имат с 34% по-нисък риск от инфаркт.

Какво казва науката за лилавата кора и отслабването

През 2023 г. екип от Института за изследване на затлъстяването анализира всички проучвания при хора, направени през последните 5 години. Те установиха доказателства, че тези съединения водят до „значително намаляване на телесното тегло и мастната маса“. Макар да е необходимо още проучване, учените заключават, че антоцианините вероятно имат анти-затлъстяващи свойства и могат да предотвратят напълняване.

3 начина, по които антоцианините могат да помогнат при загуба на мазнини

1. Намаляват възпалението

Проучване в Journal of Nutrition установява, че приемът на боровинки, богати на антоцианини, намалява възпалителните маркери с почти 30% за осем седмици.

По-малко възпаление означава по-лесно изгаряне на мазнини и по-добра подвижност — което води до повече калории, изгорени чрез активност.

2. Подобряват контрола на кръвната захар

Данни от Nurses Health Study показват, че жените, които консумират най-много антоцианини, имат:

по-добра инсулинова чувствителност

по-нисък риск от диабет

по-малко натрупване на коремни мазнини

Изследователи смятат, че антоцианините активират пътищата AMPK — „превключвател“, който подсказва на клетките да изгарят захар и мазнини за енергия.

3. Подобряват здравето на червата

Скорошно изследване установява, че само една седмица прием на сок, богат на антоцианини, увеличава полезните бактерии в червата с до 40%. Това води до:

по-добър контрол на кръвната захар

повече изгаряне на мазнини

по-здрав микробиом

Четете още: Седем закуски, които са по-здравословни, отколкото си мислите