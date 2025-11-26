Протестиращите срещу бюджета за 2026 г. блокираха улички край парламента

И след 22.00 часа протестът срещу проектобюджета за 2026 г. продължава. Първоначално Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ призова полицаите, охраняващи входа на парламента откъм бул. „Дондуков“ да пуснат протестиращите да обиколят сградата, хванати за ръце, образувайки жива верига. След като това не стана, Ивайло Мирчев и Асен Василев отидоха на трибуната, намираща се близо до скулптурата на прасето и обясниха защо са против бюджета за догодина – увеличението на заплатите и пенсиите ще струва 2 млрд.на бюджета, но управляващите са заложили да вдигнат разходите с 8 млрд., така че 6 млрд. да отидат в касичките на Пеевски.

След това прозвуча националният химн и след него Ивайло Мирчев прикани протестиращите да блокират малките улички край парламента, за да не могат депутатите, намиращи се все още в сградата, да си тръгнат.