Вдъхновяващ старт на петнадесетата церемония „За жените в науката“

Петнадесетата юбилейна церемония за отличените в Националната програма „За жените в науката“ беше открита в Българската академия на науките с панелна дискусия на тема „Светът има нужда от наука, а науката има нужда от жени“. Дебатът, който за първи път се провежда в рамките на събитието, събра водещи представители на научната общност у нас.

„Науката е двигател на човешкия прогрес“, подчерта водещата на събитието д-р Неделя Щонова. Тя отбеляза, че въпреки значителния напредък жените в науката все още се сблъскват с редица бариери. „Този дисбаланс не е въпрос само на справедливост – той лишава науката от най-ценните перспективи, от най-красивите умове и идеи“, допълни д-р Щонова.

В дискусията участваха Боряна Герасимова – основател и изпълнителен директор на Re:Gena, доц. д-р Елисавета Кирилова – научен секретар в Института по инженерна химия към БАН, проф. д-р Милена Георгиева – съосновател и главен научен директор на EPIX AI, и д-р Росица Паунова – асистент и изследовател в Медицинския университет – Пловдив. Акцент в разговора беше как български жени лидери превръщат научните пробиви в реални иновации – от изкуствен интелект в медицината и епигенетиката до устойчиви водородни технологии и персонализирано здраве.

Четете още: Три дами грабнаха приза „За жените в науката“ 2024