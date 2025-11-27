Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия, Румъния, както и на останалите гранични преходи с Гърция.