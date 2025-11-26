Започват проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни

Служители от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор започват масирани проверки за безопасната експлоатация на пътнически висящи въжени линии и ски влекове, безопасната експлоатация на асансьори, монтирани в места за настаняване и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване.

Кампанията стартира преди разгара на активния зимен сезон. Проверките ще започнат на 1 декември и ще продължат до 19 декември. При установяване на нарушения ще бъдат предприети принудителни административни мерки.