Минималната работна заплата във Великобритания се повишава до 12.70 паунда на час

Рейчъл Рийвс_rachel-reeves

Министърът на финансите на Великобритания Рейчъл Рийвс обяви увеличение на минималната работна заплата от април 2026 година. Тя заяви, че така ще се повиши годишния доход на приблизително 2.4 милиона работници с 900 паунда. За тези на възраст 18-20 години увеличението ще бъде най-значително – с 8.5%, а за тези над 21 години – 4 на сто.

Би Би Си отбелязва, че тези съобщения са направени по време на представянето на новия бюджет. Според представените данни минималната работна заплата за работниците на възраст 18-20 години ще бъде 10.85 паунда на час, за тези над 21 години – 12.71 паунда, а за тези под 18 години – 8 паунда на час.

Правителството на Обединеното кралство вече повиши минималната работна заплата през 2024 г.

с 6.7% за тези над 21 години и с 16.3% за тези на възраст 18-20 години.

Министърът на финансите обаче отбелязва, че кризата с разходите за живот остава най-сериозният проблем за работниците.

Междувременно критиците на обявените мерки посочват, че

минималната работна заплата в Обединеното кралство вече се е увеличила с 40% през последните пет години

през 2020 г. тя е била 8.72 паунда на час, което я прави една от най-високите в света.

Междувременно британските синдикати приветстват решението на правителството. „Влагането на повече пари в джобовете на хората е добре за работниците и за икономиката, защото тези пари се връщат в нашите магазини и местни предприятия“, казва Пол Новак, генерален секретар на Британския конгрес на профсъюзите.

