Неизвестна рисунка на Микеланджело за Сикстинската капела отива на търг за 2 млн. долара

Новооткрита рисунка на Микеланджело за тавана на Сикстинската капела ще се продава на търг за 1.5 – 2 милиона долара. Всичко започнало когато експертът от Christie’s Джада Дамен получил снимка от непознат собственик.

Любопитният, но неопитен собственик се натъкнал на голямо откритие: досега неизвестно проучване на художника за фреските му в Сикстинската капела. Дамен идентифицирал рисунка с червен тебешир като подготовка за десния крак на монументалната фигура на „Либийската Сибила“, разположена в източния край на Сикстинския таван.

Рисунката е създадена около 1511 – 1512 г. и е първото нерегистрирано проучване за Сикстинската капела, попаднало на аукцион.

Листът е оцелял през вековете в семейна колекция, наследен от бабата на собственика, който дълго време не е знаел кой е авторът. След внимателно изследване и сравнение с други творби на Микеланджело, Дамен потвърдил автентичността му. На гърба били открити допълнителни рисунки, а отличителният подпис „Michelangelo Bona Roti“ свързва творбата с великия художник.

Дамен нарича откритието „единствена възможност в живота“. Рисунката ще се предлага на аукцион на 5 февруари 2026 г. – истински скъпоценен камък за колекционерите.