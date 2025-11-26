Румен Спецов е освободил шефовете на всички фирми на „Лукойл“ в България

Особеният търговски управител Румен Спецов е внесъл в Агенцията по вписванията решения за освобождаване на управителите на останалите три от четирите дружества на „Лукойл“ в България – „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“, показва справка в Търговския регистър.

Веднага след встъпването си в длъжност доскорошният шеф на НАП подписа за освобождаване на Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – компанията зад рафинерията в Бургас.

Спецов отнел правомощията на Маняхин да представлява дружеството.

В понеделник Спецов е подал за вписване решение за заличаване на Александър Величков като управител на „Лукойл България“.

Той беше назначен на поста през 2020 г., след като беше освободен дългогодишният началник Валентин Златев.

Решението на Спецов е да оттегли овластяването на Величков, да го освободи от длъжността управител и да я заличи, като занапред дружеството ще се управлява и представлява пред трети лица от особения търговски управител еднолично.

Аналогични и едновременно с първото са внесените за вписване решения и за „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл България Бункеринг“. От търговците на самолетни и корабни горива е заличен управлявалият ги досега руснак Михаил Борисович Сизов, пише dir.bg.