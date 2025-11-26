Йотова: Споделям протеста на хората, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре

Наистина споделям този протест, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре.

Не вярвам в „мантрата“, че това е единственият възможен бюджет. Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова по повод протеста срещу Бюджет 2026 тази вечер.

По думите на Йотова, никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество.

„Резултатът беше хората да протестират“, посочи тя.

Можеха да бъдат намерени по-добри формули, така че да не убиваме малкия и средния бизнес в България, каза още вицепрезидентът. Разбирам, че трябва да се събират средства, защото дефицитът е много по-голям, отколкото ни се представя от финансовото министерство, допълни още тя и посочи, че това прави и Европейската комисия – на този етап все още деликатно. „Разбирам, че по никакъв начин не могат да се справят с растящите цени – къде останаха споразуменията, къде останаха двустранните споразумения между различни институции в страната, след като вече влизаш в магазина и 100 лв. са абсолютно недостатъчни за най-елементарните нужди. Всичко с диалог можеше да бъде решено“, посочи Йотова.

Според Илияна Йотова властта се опитва паралелно с бюджета да решава въпроси като продажбата на „Лукойл“, концесията на Българският спортен тотализатор и други.

„Има един основен въпрос – в чии джобове ще изтекат тези средства. Кой ще спечели тази концесия, кой ще купи „Лукойл“ и ще бъдем ли уведомени като граждани“, добави вицепрезидентът.

Опитаха се да приемат много бързо бюджета със съкратени срокове между двете четения, за да поставят гражданите пред свършен факт. Вече твърде дълго продължи преходът в България, каза още вицепрезидентът.

„Страхувам се, че ще продължат в този дух и ще приемат бюджета, без да се вслушат“, добави тя.