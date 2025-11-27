БНБ определи буфера за рискови експозиции на 6 системно значими банки

Българската народна банка определи шест други системно значими институции (ДСЗИ). Решението е взето от Управителния съвет на БНБ на 27 ноември, уточниха от централната банка.

Определено е и нивото на буфер за тези шест системно значими институции на индивидуална, на консолидирана или на индивидуална и на консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, като то влиза в сила от 1 януари 2026 година.

Според решението на БНБ, това са „УниКредит Булбанк“ (буфер за ДСЗИ в размер на 1 процент), „Обединена българска банка“ (буфер от 1 процент), „Банка ДСК“ (буфер в размер на 1 процент), „Юробанк България“ (буфер от 1 процент), „Първа инвестиционна банка“ (буфер в размер на 0.75 процента), „Инвест кепитъл“, „Централна кооперативна банка“ (буфер от 0.50 процента).

Спрямо миналогодишното решение на БНБ за ДСЗИ промяна се отчита единствено при размер на буфера за „Юробанк България“ АД, който се повишава от 0.75 процента до 1 процент.

В съответствие с Наредба № 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск.