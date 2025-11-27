Разговорите за бюджета между власт, синдикати и работодатели започват още утре

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че още утре, в Министерство на финансите, властта започва разговори с работодателите и синдикатите за бюджета за 2026 година, за да бъдат изчистени всички детайли.

„Държавата застава зад всеки български гражданин. Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов“, написа във „Фейсбук“ профила си Борисов.

Работните групи и Националния съвет за тристранно сътрудничество също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват и представители на четирите партии, които подкрепят правителството, стана ясно още от публикацията на водача на герберите.

„Банкеръ“ припомня, че по-рано днес Борисов обяви, че план-сметката за догодина трябва да бъде преработена, въпреки, че вече мина на първо четене през Комисията по бюджет и финанси в парламента. Така наречените „малки бюджети“ пък бяха приети на второ четене в ресорната комисия, а по-късно се очакваше тя да одобри окончателно и парите на държавата за следващата година. Това обаче не се случи заради внушителния протест, който се проведе вчера пред сградата на Народното събрание срещу план-сметката за 2026 година и на практика я бутна и върна за преразглеждане.