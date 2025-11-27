Избраха французина Лукас Филип за нов шеф на Интерпол

Новият шеф на организацията бе избран на 93-тата конференция в Маракеш

Френският полицейски офицер Лукас Филип бе избран за нов президент на Интерпол по време на Общото събрание на организацията в Маракеш, съобщиха марокански медии. Той ще ръководи най-голямата международна полицейска структура в рамките на четиригодишен мандат.

По данни на организаторите

във форума са участвали 886 представители от 179 държави членки,

както и делегати от 34 международни организации. В рамките на заседанията са били обсъдени ключови теми като киберпрестъпността, транснационалните престъпни мрежи, онлайн измамните центрове и защитата на личните данни.

Конференцията е била открита от генералния директор на Службата за национална сигурност и териториално наблюдение на Мароко Абделатиф Хамуши. „Нашата готовност да бъдем домакини на Общото събрание е резултат от твърдия ни ангажимент за укрепване на многостранното сътрудничество в областта на сигурността и неговото значение в борбата с транснационалната организирана престъпност. Тъй като предизвикателствата пред сигурността надхвърлят националните граници, за нас е наложително да създадем съвместни и неделими структури за сигурност, в които националните партньори си сътрудничат с Интерпол и международните заинтересовани страни“, заяви той при откриването на конференцията на 24 ноември.

Изборът на Филип идва в момент на

повишени очаквания към Интерпол

за модернизиране на координационните механизми между националните полицейски служби и за по-строг контрол върху използването на международните уведомления за издирване, известни като „червени бюлетини“.

Филип заяви, че неговият основен приоритет е да запази баланса и сътрудничеството между държавите-членки на организацията, тъй като тя навлиза във втория си век. Той бе генерален съветник по европейските и международните въпроси във френската национална полиция. Филип обяви, че възнамерява да направи Интерпол „по-оперативен“ във време, когато организацията е разширила дейността си. „Интерпол има много инициативи, но това, от което се нуждаем днес, е структура, иновации и истинска култура на въздействие“, заяви той.

Новият шеф на организацията вече заяви, че възнамерява да работи по-тясно със служителите на първа линия, като подходът му е да ангажира всички членове. „Това означава да се фокусираме върху ежедневните оперативни детайли и да гарантираме, че никой не е изоставен. Трябва да продължим да внедряваме иновации с инструменти, достъпни за всички, подкрепени от колективен интелект“, заяви Филип.

Филип също така подчерта необходимостта от привеждане на работата на Интерпол в съответствие с ясна карта на риска и от ускоряване на модернизацията. Той похвали настоящото ръководство на организацията за движението в тази посока. „Има големи структурни проекти, които обединяват всички“, каза той. „Всички членове искат едно и също нещо.“

Обръщайки се към международната координация, Филип подчерта важността на укрепването на сътрудничеството между Европол и Интерпол. „Изправени сме пред общи предизвикателства и има положителна енергия, която трябва да бъде структурирана“, каза той. „Европа е един регион сред другите и са необходими по-силни връзки между Европа и Африка, Африка и Азия, и Азия и Северна и Южна Америка. Нуждаем се както от глобална визия, така и от местни действия“, заяви французинът.

Както е известно,

Интерпол не разполага с правомощия да извършва арести

или самостоятелни разследвания, а действа като глобална комуникационна и информационна мрежа между полицейските служби на държавите членки.

Организацията е създадена през 1923 г. във Виена под името Международна комисия за криминална полиция. След Втората световна война седалището ѝ е преместено първо в Париж, а от 1989 г. се намира в Лион. Днес Интерпол обединява 195 държави и е сред най-големите международни организации в света.

През последните години Интерпол е обект на критики заради твърдения, че някои авторитарни режими злоупотребяват с неговите

механизми за международно издирване

с цел преследване на политически опоненти и журналисти.

Непрозрачните процедури и трудностите при обжалване на „червените бюлетини“ също поставят под съмнение ефективността на системата. Въпреки това организацията остава ключов елемент от глобалната полицейска координация, а от новия ѝ президент се очаква да възстанови доверието и да адаптира Интерпол към предизвикателствата на дигиталната ера.