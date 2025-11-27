Бюджетната комисия гледа на второ четене 96 нови предложения в план-сметката за 2026 година

Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще заседава, за да разгледа постъпилите 96 нови предложения за промени между първо и второ четене на параметрите на план-сметката на държавата.

Това става на фона на предупреждения от страна на Европейската комисия към България, че има риск от несъответствие на бюджетните планове за следващата година с фискалните изисквания на Европейския съюз.

Сред новите предложения са идеите на подкрепящите мнозинството – „ДПС-Ново начало“ – за отдаването на концесия на Българския спортен тотализатор и възможност за придобиване на активи на „Лукойл“ – България, като за целта е предвидено увеличаване на бюджета с 2 млрд. евро.

От „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ са внесли предложение за свиване на администрацията с по 5% през следващите три години. От „Възраждане“ предлагат по-висок праг на регистрация по ДДС в подкрепа на малкия и средния бизнес.

Основните мерки в план-сметката за догодина е увеличаване на данък дивидент от 5% на 10%, ръст на БВП с 2.7%, средногодишна инфлация от 3.5%, външен дълг, който да достигне до 31% от БВП в края на 2026 г. и планиран дефицит от 3 процента.

В пленарната зала предстои депутатите да гласуват на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на служител по почтеността и система за управление на риска в тях. Измененията са внесени от Анна Александрова от ГЕРБ-СДС и група народни представители.