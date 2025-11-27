Тръмп обяви масови депортации след стрелбата във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обърна към нацията след стрелбата, която се случи близо до Белия дом вчера. Той потвърди, че мъжът, нападнал членове на Националната гвардия на САЩ, е от Афганистан.

Президентът Тръмп поиска повторна проверка на всички афганистанци, влезли в страната по времето на бившия президент Джо Байдън, и заяви, че Вашингтон ще предприеме действия за експулсиране на всеки, който не е полезен за Съединените щати.

„Предишната администрация допусна 20 милиона неизвестни и непроверени чужденци от цял ​​свят,

от места, които дори не искате да знаете. Никоя държава не може да толерира такъв риск за оцеляването си. Трябва да проверим отново всеки чужденец, влязъл в Съединените щати от Афганистан по времето на Байдън, и трябва да предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че ще отстраним всеки чужденец от всяка държава, който не принадлежи тук или който не е полезен за нашата страна“, каза президентът Тръмп по Fox News.

Той заяви, че

този инцидент подчертава „най-голямата заплаха за националната сигурност“ в Съединените щати.

Той добави, че процесът срещу нападателя ще бъде бърз и неизбежен.

Стрелбата е станала предния ден. Двама военнослужещи от Националната гвардия са ранени. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че властите все още не знаят мотива за престъплението. Според Доналд Тръмп, във Вашингтон са разположени допълнителни 500 войници от Националната гвардия.

Имиграционните служби на САЩ заявиха, че спират за неопределен срок да обработват всички молби от афганистански граждани след стреблата във Вашингтон, предаде Ройтерс.