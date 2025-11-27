Протестът срещу Бюджет 2026 докара най-внушителния брой граждани от 2013 г. насам

Многохилядният протест в София срещу държавния бюджет за 2026 г. продължи повече от шест часа и се превърна в най-мащабната гражданска демонстрация от години. На Ларгото се събраха не само симпатизанти на „Продължаваме промяната-Демократична България“, но и много граждани, дошли да изразят недоволството си от план-сметката за догодина. Подобна численост на протест е виждана за последно през 2013 г., когато България възнегодува срещу избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

Протестът започва в 18.00 часа пред сградата на Народното събрание и бе организиран от „Продължаваме промяната-Демократична България“ като реакция срещу бюджета за 2026 г., който те определиха като „обирджийски“, както и срещу ограничаването на свободата. Николай Денков се обърна към събралите се и ги прикани да образуват жива верига около парламента и да изчакат приключването на заседанието на бюджетната комисия.

Около 20.00 часа напрежението рязко се покачи, особено в началото на бул. „Дондуков“. Полицията призова демонстрацията да бъде прекратена, но протестиращите отказаха да се подчинят. По това време в сградата все още имаше депутати от управляващото мнозинство.

В 21.00 часа Асен Василев съобщи, че полицията не допуска образуването на жива верига и заяви, че депутати от ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“ се страхуват да излязат при хората. Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Ивайло Мирчев пък отправи остри критики управляващото мнозинство и ги предизвика да се появят пред протестиращите. Накрая лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев прикани всички хора, дошли на протеста, да изпеят националния химн и се включи лично, давайки тон от сцената пред Народното събрание.

До сблъсъци между полиция и протестиращи се стигна след 22.00 часа. Преди това няколко пъти имаше напрежение, а лидерите на „Продължаваме промяната-Демократина България“ обявиха, че има провокатори и призоваха гражданите да опазят протеста мирен.

В социалните мрежи бяха публикувани видеа, на които се вижда, как след свалянето на блокадата по „Дондуков“ има сблъсъци пред Младежкия театър и полицията използва лют спрей, докато младежи чупят бутилки. Напрежението бе предизвикано от автомобил, в който пътува депутат, опитвайки се да си тръгне от парламента по булеварда.

В 22.00 часа СДВР съобщи, че са пострадали трима полицаи при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред пред сградата на Народното събрание. Инцидентът е станал, след като част от протестиращите са опитали да пробият полицейския кордон и са хвърляли бутилки и пиратки по служителите. Двама от ранените полицаи са откарани в болница за преглед, но от МВР не дадоха повече подробности за трамвите им.

Дълго след приемането на бюджета на НЗОК депутатите от ресорната комисия не посмяха да излязат от сградата на парламента. От кадри във „Фейсбук“ се видя как част от тях се опитват да се промъкнат в гръб на протестиращите, но се отказват и се връщат.

Към демонстрацията се присъединиха и младите лекари.

Гневът на протестиращите беше предизвикан от появата на култовия бял бус, който паркира до входа на Народното събрание. Автобусът се превърна в символ преди години, когато депутатите на БСП бяха принудени, притичвайки, да се качат в подобен рейс, за да се спасят от народната „любов„. Тогава протестите бяха насочени срещу отиващото си правителство на Жан Виденов.

Бял автобус се появи и при митингите срещу кабинета „Орешарски“ след гласуване Делян Пеевски да оглави ДАНС.

„Белият автобус вече е тук. Белият автобус много подрани, но това е сигнал, че много страх има в Народното събрание„, коментираха от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

По-късно се появи и втори бял рейс. Гумите на едното превозно средство бяха спукани.

Сред протестиращите бе забелязана и бившият председател на БСП Корнелия Нинова. Появи се и хазартният бос Васил Божков, но бе прогонен от демонстрантите.

Meждувременно вътре в парламента се разигра зрелищен спор между Ивайло Мирчев от „Да, България“ и групата депутати от „Ново начало“, останали вътре. Те се преследваха из кулоарите на парламента, снимайки се един друг.

В 23.00 часа депутатите от управляващото мнозинство все още стояха в сградата на парламента и не посмяха да направят опит да си тръгнат. Протестиращите стовариха контейнери за боклук пред изходите на Народното събрание, за да не им позволят да напуснат сградата.

В крайна сметка, протестът приключи след полунощ и депутатите от ГЕРБ и „Ново начало“ излязоха от сградата, насочвайки се бързо към автомобилите си.