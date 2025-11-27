В партньорство с ЕКА са реализирани 53 български проекта за над 10 млн. евро

Космическите технологии и дейности стават все по-важни за нашето ежедневие и благосъстояние. С бързото развитие и разрастване на сектора ролята на Европейската космическа агенция (ЕКА) става все по-важна. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на заседанието на Съвета на ЕКА на министерско равнище, което се проведе в германския град Бремен.

Той потвърди, че България подкрепя разширяващата се роля на ЕКА като динамичен координатор на иновациите. „Интегрираната концепция на генералния директор на Агенцията има потенциал да превърне Европа в привлекателен глобален център на динамично развиващата се космическа икономика и да укрепи международното сътрудничество и общественото участие“, заяви Ангелов.

Заместник-министърът подчерта

стратегическата цел да изградим силна космическа екосистема,

основана на партньорства между индустрията, стартиращите компании, научните организации и университетите. В тази посока България се стреми да се превърне в ключов участник във веригите за създаване на стойност в космическите технологии като предоставя високотехнологични продукти и услуги с добавена стойност.

По думите му важен елемент е постигането на устойчивост и гарантирането на технологичен суверенитет и стратегическа автономност за държавите членки. А това може да се случи като бъдат увеличени публичните и частните инвестиции по цялата верига на стойността, научните изследвания и иновациите получат повече подкрепа, продължи се разработването на нови услуги, базирани на космически данни и други.

„Резултатите от партньорството ни с Агенцията досега доведоха до

над 160 проектни предложения и 53 реализирани български проекта с бюджет от над 10 милиона евро.

Те са в области като мониторинг на въздуха, селско и горско стопанство, управление на отпадъците, морско наблюдение, енергийни системи и космическа храна“, отчете заместник-министърът.

В България се полагат усилия и се работи за активното участие на всички заинтересовани в националната космическа екосистема – компании, университети, изследователски центрове и публични институции, отбеляза проф. Ангелов.