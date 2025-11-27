Охраната на протеста е била изцяло от щатни полицаи, уверяват от СДВР

Директорът на СДВР Любомир Николов подчерта, че охраната на протеста в София в сряда вечерта е била извършвана само от щатни полицаи, опровергавайки твърдения за използване на външни лица. Той съобщи, че е разпоредена проверка по повод видеоклип с полицай, който се плези по време на събитието.

Николов обясни, че около 19:10 часа напрежението пред Народното събрание ескалирало без провокация от полицията, в резултат на което петима служители са пострадали – трима са прегледани в болница и освободени, а двама са получили медицинска помощ на място. По негови данни, трима протестиращи също са пострадали, но без сериозни наранявания и без доказателства да са били ударени от полицията.

Трима души са задържани – сред тях италиански гражданин. Двама от задържаните са опитали да повредят автомобил на НСО и да се саморазправят с народен представител. Унищожени са три полицейски автомобила, а по всички случаи са образувани досъдебни производства. От СДВР допълниха, че разполагат и с видеозаписи на множество други лица, участвали в агресивни действия, на които предстои да бъдат повдигнати обвинения.

Според началника на отдел „Масови мероприятия“ Иван Георгиев лютив спрей е използван само когато е бил застрашен животът на депутат и служители, след като по тях са хвърляни столове, маси, бутилки и камъни. Той подчерта, че прегледаните видеозаписи не показвали полицейска агресия, а напротив – силен натиск и насилие срещу служителите на реда.