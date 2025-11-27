Лихвата по депозитите в лева за домакинствата се запазва на 0.81%

През октомври средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата се запазва на ниво от 0.81%, а по тези в евро нараства с 0.09 пр. п. до 1.40 процента. Това показват данните от Българската народна банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01 на сто.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се увеличава до 0.28%, а по тези в евро остава на ниво от 0.15 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове при домакинствата нараства

с 3.2% (10.3 млн. лв.) до 334.8 млн. лева. Сумите по депозитите с договорен матуритет в евро обаче спадат – с 20% (67 млн. лв.), до 267.9 млн. лева.

През октомври в сравнение със септември тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за сектор „Нефинансови предприятия“ се увеличава до 1.32%, а по тези в евро – до 1.72 на сто.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0.05%, а по тези в евро намалява и вече е 0.10 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава със 123.9 млн. лв. до726.5 млн. лева. В същото време сумите в новите влогове в евро се повишават със 155.1 млн. лв. до 993 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП) през октомври е 1.81%,

като в сравнение със септември намалява с 0.01 процентни пункта.

През октомври индексът ЛЕОНИА Плюс e 1.80%, а спрямо септември се променя незначително.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00% и в сравнение със септември остава непроменен.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през октомври е 3.93%, като в сравнение със септември запазва нивото си.