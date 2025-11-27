Арестуван е счетоводителят на Ивелин Михайлов

„Счетоводителят ми е задържан, макар че е на инсулин. Не са намерили никакви пари в апартамента му“, каза в ефира на обществената телевизия водачът на „Величие“ Ивелин Михайлов по повод вчерашната акция на прокуратурата.

През изминалия ден бяха извършени задържания, обиски и изземвания от имоти на хора, свързани с дружеството „Исторически парк“. От прокуратурата съобщиха, че от 9 декември 2024 г. е започнало разследване за организирана престъпна група около „Исторически парк“.

„Аз не съм човекът „Величие“, не съм лидер или ръководител, а само лицето на партията, което говори“, каза Михайлов и допълни, че няма да се откаже от депутатския си имунитет, защото главният прокурор е нелегитимен. Той обаче е убеден, че парламентът ще свали депутатската му защита.