КПК разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Самият Михайлов не е сред задържаните.

Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

Проектът „Исторически парк“ в село Неофит Рилски, Варна, първоначално рекламиран като голяма туристическа атракция с къщи и сгради в стил Първото и Второто българско царство, с времето е бил проверяван многократно.

Между март 2024 г. и юли 2025 г. НАП е наложила 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата на Михайлов, Вася Михайлова. Въпреки, че двойката е във фиктивен развод от 2015 г., по документи те все още са свързани.

Самият Ивелин Михайлов се включи с видео на страницата си във „Фейсбук“ по темата. В него той отрича да е бил в нарушение на закона. Освен това, лидерът на „Величие“ напомня, че е предупредил, че той и близките му ще бъдат подложени на натиск и обиски.

„Днес това е факт. Сутринта са влезли в дома и във всички познати хора, които имам, някои от които нищо общо са нямали с цялата работа. Там са влезли, за да могат да ударят навсякъде. По един и същи начин работи държавата – показвам ви го нагледно. Всеки един, който е неудобен, тръгват да му измислят нещо и после чакат да има договорка (..) Радостин Василев беше бухалката на властта. Това нещо направи този човек. Вдигна шума, някой трябваше да отиде и да го направи. Ето го, две-три седмици и днес е факт“, коментира Михайлов.

Той свърза акцията срещу него с гласуването на второ четене на бюджета за догодина. Лидерът на „Величие“ заподозря още, че ГЕРБ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ са се договорили помежду си, а Делян Пеевски е поискал футболният отбор на „Левски“ да стане шампион.

„Нахълтали са в дома при семейството ми, взели са телефона на жена ми и си ровят. Крайната цел е партия „Величие“ да бъде унищожена, за да не пречи в удобния политически пейзаж“, заяви още Ивелин Михайлов.

Цялото видео може да видите тук: