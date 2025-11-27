РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Индия инвестира 815 млн. долара за производството на редкоземни магнити

Правителството на Индия одобри програма за стимулиране на производството на редкоземни магнити на стойност 72.8 милиарда рупии (815 милиона долара). Целта е страната да развие собствени производствени мощности и да намали зависимостта си от Китай.

Програмата ще запълни недостига на магнити и ще създаде капацитет от 6 000 тона годишно, заяви министърът на технологиите Ашвини Вайшнав в Ню Делхи.

Индия е сред страните, които се състезават за по-голям дял от веригата за редкоземни магнити, след като Китай – обработващ около 90% от световното производство – ограничи износа си през април. Това затрудни автомобилните производители по целия свят.

Програмата ще продължи седем години и ще се фокусира върху изграждането на интегрирани фабрики. В рамките на три години Индия планира да изгради 5 завода с капацитет 1 200 тона годишно всеки.

„Това ще бъде голяма стратегическа победа за страната“, каза министър Вайшнав. „Без редкоземни елементи и полупроводникови чипове, практически не е възможно да се развива производство.“

Планът вече е привлякъл интерес от няколко големи индийски компании, включително Vedanta Group на милиардера Анил Агарвал и JSW Group, ръководена от Саджан Джиндал.

