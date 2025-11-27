Три български жени учени получиха наградата „За жените в науката“

Три български жени учени бяха отличени с по 5000 евро за проекти, насочени към подобряване на комуникациите, метаболитното здраве и превенцията на зоонозни заболявания. Програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО е едно от най-престижните и очаквани ежегодни отличия в научната общност у нас.

Тя се провежда в България за 15-и път в партньорство между L’Oréal България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Националната комисия за ЮНЕСКО – България.

Инициативата осигурява финансова подкрепа на млади жени учени с цел да подпомогне научноизследователските им кариери и да ги вдъхнови да разгърнат своя потенциал. Тази година трите изключителни победителки бяха отличени за амбициозни проекти в областите физика, медицина и биология – всички с висок потенциал за глобална приложимост и значим социален ефект.

Д-р Блага Благоева: по-бързи и по-ефективни комуникационни мрежи чрез оптични превключватели

Проектът на д-р Благоева е насочен към разработването на изцяло оптични превключватели – технология, която би позволила значително по-бързо пренасочване на сигнали при по-нисък енергиен разход. Това е ключово за бъдещето на комуникационните мрежи, които изискват все по-висока ефективност и надеждност. Чрез детайлно проучване на фотоанизотропните параметри на азобагрилата проектът ѝ цели да подпомогне разработването на ново поколение оптични устройства.

Д-р Ивета Недева: ролята на чревния микробиом при затлъстяване и диабет

Проектът на д-р Недева е посветен на изследването на микробиома при пациенти със затлъстяване и диабет – заболявания с висока социална значимост в България. Международни проучвания показват, че българските деца са на пето място по затлъстяване в Европа, а над половината възрастни имат индекс на телесна маса над здравословния диапазон. Проектът изследва дали ранните промени в микробиотата могат да служат като биомаркери за риск от метаболитни нарушения и дали модифицирането ѝ чрез хранене, пробиотици или пребиотици може да подпомогне персонализираната превенция. Проучването има потенциала да постави основите на ново поколение прецизна медицина.

Д-р Ния Тошкова: ключът към разбирането на зоонозните инфекции се крие в прилепите

Д-р Ния Тошкова изследва имунологичните особености на прилепите – естествени носители на множество вируси, включително зоонозни. Нейният екип разработва иновативен метод за анализ на антитела към близо 200 патогена едновременно, което позволява създаването на подробен имунологичен профил на прилепните популации в България. Изследването е от значение както за биомедицината, така и за опазването на дивата природа в рамките на концепцията „Единно здраве“ (One Health).

„За мен е огромна чест да бъда в България именно за 15-ата годишнина на програмата. През тези години партньорството между L’Oréal и ЮНЕСКО тук даде видимост и подкрепа на жени, чиито научни постижения променят света. Трите лауреатки тази година са част от поколение изследователки, чието любопитство, постоянство и страст движат обществото напред“, заяви Максимилиано Френца – генерален мениджър на L’Oréal за България и региона Адриатика–Балкани, и др.по време на церемонията.

