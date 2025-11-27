Крум Зарков: Делян Пеевски е неприемлив управленец за българското общество. Точка! (част 1)

Правителство, което не може да прокара собствения си бюджет, по всички правила подава оставка, напомня на управляващите Крум Зарков

Изявлението на Борисов за изтегляне на бюджета е изумително по четири причини.

Парламентарната демокрация се крепи на възможността на опозицията да критикува властта. Опитът това да бъде заобиколено, претупано или игнорирано не е нищо друго, освен поругаване на основния конституционен принцип, по който нашата страна се управлява. Всичко това изкара хората на площада.

Председателят на ДПС може да купува гласове в Пазарджик, може да очерня опоненти в жълтите си медии, може да плаши и превзема други партии. Каквото иска може да прави. Но не може да управлява България. Той и такива като него поддържат своята власт върху репресивната система. Иначе няма как с 29 народни представители да определяш целия дневен ред на държавата.

Последната преграда пред дълъг пълзящ процес на превземане на държавата е гражданското общество. То се намесва, когато конституционните механизми за контрол са блокирани, институциите, включително съдебната власт, са завладени. Затова вчерашното политическо събитие дори да не доведе до падане на правителството показа, че това политическо мнозинство не може повече да управлява.

Министрите в кабинета заемат столове, но не упражняват власт.

Партиите н управлението все още могат да спасят своето достойнство, дори своето съществуване.

Повод за протестите беше бюджетът, но причината е далече по-дълбока.

Единствената цел на оттегления бюджет беше да защити една нехаресвана и нелегитимна власт, вземайки пари именно от недоволните от нея. Сутрин протестираха синдикати, вечер работодатели.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият съветник на президента, министър на правосъдието и народен представител Крум Зарков.

Още от интервюто:

Какви са важните изводи от големия протест пред сградата на парламента?

Какво каза обществото на управляващите?

За ценности или за цени протестираха българите в сряда вечерта?

Какви бяха целите, заложени в оттегления бюджет?

Възможно ли е бюджет, гласуван на първо четене, да бъде оттеглен?

Каква би могла да бъде схемата зад концесионирането на спортния тотализатор?

