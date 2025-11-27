РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба във Франция

Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба във Франция

Френският президент Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба в страната, като изтъкна като причина нарастващата руска заплаха и риска от нов военен конфликт в Европа.

Държавният глава направи изявлението си по време на посещение във военна база в южната част на Франция.

Процесът по създаване на новата национална служба ще бъде поетапен, като ще започне от лятото на 2026 г. Доброволците ще служат във Франция и в отвъдморските територии, но няма да бъдат изпращани в чужбина“, съобщи Макрон.

Според информация на Би Би Си програмата е насочена към граждани на възраст 18-19 години, а срокът на службата ще бъде 10 месеца.

Първоначално се предвижда да бъдат набрани между 2000 и 3000 души, но плановете са до 2030 г. броят им да достигне 10 000, а общият брой на резервистите да нарасне до 50 000.

Всеобщата военна повинност във Франция бе отменена през 90-те години на миналия век след края на Студената война.

Към момента числеността на въоръжените сили на страната е 264 000 души, а военният бюджет се очаква да достигне 64 милиарда евро до 2027 г., което е двойно повече в сравнение с 2017 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.