Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба във Франция

Френският президент Еманюел Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба в страната, като изтъкна като причина нарастващата руска заплаха и риска от нов военен конфликт в Европа.

Държавният глава направи изявлението си по време на посещение във военна база в южната част на Франция.

„Процесът по създаване на новата национална служба ще бъде поетапен, като ще започне от лятото на 2026 г. Доброволците ще служат във Франция и в отвъдморските територии, но няма да бъдат изпращани в чужбина“, съобщи Макрон.

Според информация на Би Би Си програмата е насочена към граждани на възраст 18-19 години, а срокът на службата ще бъде 10 месеца.

Първоначално се предвижда да бъдат набрани между 2000 и 3000 души, но плановете са до 2030 г. броят им да достигне 10 000, а общият брой на резервистите да нарасне до 50 000.

Всеобщата военна повинност във Франция бе отменена през 90-те години на миналия век след края на Студената война.

Към момента числеността на въоръжените сили на страната е 264 000 души, а военният бюджет се очаква да достигне 64 милиарда евро до 2027 г., което е двойно повече в сравнение с 2017 г.