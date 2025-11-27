БСП заплашва да напусне управлението, ако социалните мерки в бюджета не бъдат гарантирани

БСП ще преосмисли участието си в управлението, ако социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2026 година, не бъдат изпълнени. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, като подчерта, че отлагането на бюджетната процедура застрашава доходите на хората и стабилността на държавата в ключов момент – преминаването към еврото. По думите му, проектобюджетът за 2026-а е „най-социалният досега“, включващ мерки за реално увеличение на доходите, подкрепа за семействата, работещите бедни и възрастните хора.

Зафиров предупреди, че страната може да посрещне следващата година със старата финансова рамка, което според него би било рисковано и безотговорно. Той посочи, че именно тази перспектива прави бюджета неудобен за много политически сили, но БСП стоят зад социалните мерки и очакват те да бъдат защитени.

По-рано днес кабинетът официално оттегли план-сметката за 2026 година, която трябваше да бъде първият бюджет в евро. Властта възобнови преговорите с работодателски организации и синдикати в опит да бъде намерен компромис по спорните точки.