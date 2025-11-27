РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БСП заплашва да напусне управлението, ако социалните политв бюджета не бъдат гарантирани

БСП заплашва да напусне управлението, ако социалните мерки в бюджета не бъдат гарантирани

БСП ще преосмисли участието си в управлението, ако социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2026 година, не бъдат изпълнени. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, като подчерта, че отлагането на бюджетната процедура застрашава доходите на хората и стабилността на държавата в ключов момент – преминаването към еврото. По думите му, проектобюджетът за 2026-а е „най-социалният досега“, включващ мерки за реално увеличение на доходите, подкрепа за семействата, работещите бедни и възрастните хора.

Зафиров предупреди, че страната може да посрещне следващата година със старата финансова рамка, което според него би било рисковано и безотговорно. Той посочи, че именно тази перспектива прави бюджета неудобен за много политически сили, но БСП стоят зад социалните мерки и очакват те да бъдат защитени.

По-рано днес кабинетът официално оттегли план-сметката за 2026 година, която трябваше да бъде първият бюджет в евро. Властта възобнови преговорите с работодателски организации и синдикати в опит да бъде намерен компромис по спорните точки.

След многохилядния протест, управляващите изтеглят Бюджет 2026
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.