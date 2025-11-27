РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Leonardo ще представи системата за въздушен щит „Куполът на Микеланджело“ на 27 ноември

Италианската група от сектора на отбраната Leonardo („Леонардо“) ще покаже система с изкуствен интелект, която ще свързва оборудване и платформи за защита на държавите от въздушни заплахи. Това е нов тип технология за противовъздушна отбрана, предназначена да улесни създаването на противоракетни щитове тип „Купол. “

На 27 ноември главният изпълнителен директор Роберто Чинголани ще представи планове в напреднала фаза за своя „Купол на Микеланджело“, която ще защитава държавите от въздушни набези по начин, подобен на израелския „Железен купол“. Системата на „Леонардо“ е базирана на софтуер, който не е свързан с нито една военна платформа, така че всяка страна може да го използва за свои собствени превозни средства, структури и системи, твърдят запознати с плановете на компанията лица, разкрити пред висши служители на италианската армия по-рано тази седмица.

„Тя се основава на стандарта на НАТО, където не всички имаме едни и същи платформи“, коментира един от добре информираните източници. И допълни, че „това ще позволи по-бързо и по-координирано внедряване, без да се съсредоточават усилията върху конкуриращи се самолети, танкове и ракети.“

Ходът на италианския шампион по отбрана, представен от Чинголани през юли, идва в момент, когато европейските страни се опитват да отговорят на руската агресия, като развият по-добри въздушни и ракетни способности.

Преди три години Германия представи европейската инициатива „Небесен щит“, която ще включва съвместно създадени по обществени поръчки от държавите военни съоръжения, за да се осигури по-добра оперативна съвместимост и стандартизирани отбранителни платформи. Проектът изненада френските власти и беше критикуван за това, че разчита твърде много на оръжейни системи, произведени извън континента.

Оттогава над 20 страни са се присъединили към „Небесен щит“, включително Обединеното кралство, балтийските държави, Швеция и Финландия.

Въпреки че всеки участник взема свои собствени решения за обществени поръчки, Германия заяви, че планира да закупи ракети Iris-T от местния производител Diehl Group за защита със среден обсег, Patriot от американската Raytheon Technologies за голям обсег и Arrow 3 от Израел за много голям обсег.

Проектът за купол на „Леонардо“ е изграден въз основа на стратегията на изпълнителя през последните три години, създал космическо подразделение, съсредоточено върху дронове, както и върху изкуствен интелект и кибертехнологии.

Чинголани описа проекта за lвъздушен щит като „най-голямата интеграционна програма в историята на отбранителната индустрия“ когато представи финансовите резултати на компанията по-рано този месец (на 5 ноември), което позволява бърза реакция на потенциални атаки.

„Многофункционалната, взаимосвързана система, управлявана от изкуствен интелект“, е в напреднал етап, като компанията провежда тестове за неутрализиране на атаки във въздушното пространство, казаха запознати с проекта лица. И добавиха, че системата трябва да стане напълно оперативна до края на десетилетието и че „целта е всички платформи да комуникират и да бъдат взаимозаменяеми“.

„Леонардо“ отказа коментар.

